Фото: Нацполіція

У Київській області правоохоронці розслідують справу щодо земельного шахрайства. Двоє чоловіків заволоділи землею на понад 6,5 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє чоловіків діяли за попередньою змовою. Вони використали підроблений договір купівлі-продажу та незаконно заволоділи земельною ділянкою у селі Петропавлівська Борщагівка.

Внаслідок цього чоловіки завдали громаді збитків на понад 6,5 мільйона гривень. Зараз на ділянку наклали арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо володіння, користування чи розпорядження нею.

"Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 209 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.