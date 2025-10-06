Фото: ДБР

ДБР завершили розслідування щодо двох офіцерів, які організували схему продажу викраденого пального з військової частини на Київщині. Обвинувальний акт уже передали до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

За даними слідства, протягом 2024-2025 роках начальник служби військової техніки та начальник гаража збували дизель і бензин приватним особам за заниженими цінами. Правоохоронці задокументували три факти продажу понад 5,5 тисяч літрів пального на майже 200 тисяч гривень.

У березні цього року під час чергової передачі пального одного з військових затримали "на гарячому". У ході обшуків вилучили ще 5 тонн пального, які передали на потреби Сил оборони.

Обох офіцерів судитимуть за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили новий епізод махінацій з ліжками для військових. Посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління оголосили нову підозру.