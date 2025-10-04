Фото: поліція

ДТП сталася в суботу, 4 жовтня, на дорозі між селами Рокитне та Острів у Білоцерківському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Toyota RAV4 під час руху в напрямку села Острів виїхав на узбіччя, врізався в електроопору, а потім з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії 31-річний водій та його 31-річний пасажир загинули на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 4 жовтня в Одесі BMW врізався в дерево. Загинув 20-річний пасажир, 18-річний водій – у лікарні.