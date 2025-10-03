На Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів
Правоохоронці викрили групу, яка налагодила нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 30 тисяч ємностей з рідинами для електронних сигарет, понад 1,2 тисячі POD-систем, близько 3,5 тисяч картриджів, тютюн для кальяну, а також термінали, чорнові записи та комп’ютерну техніку.
Орієнтовна загальна вартість вилученого – понад 3,7 мільйона гривень.
Слідство з’ясовує походження продукції та встановлює всіх причетних до схеми. Розслідування триває за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів).
Нагадаємо, раніше на Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок. Масштабне виготовлення фальсифікату відбувалося у складських приміщеннях без жодних ліцензій чи договорів на використання торговельних марок.