Фото: БЕБ

Правоохоронці викрили групу, яка налагодила нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 30 тисяч ємностей з рідинами для електронних сигарет, понад 1,2 тисячі POD-систем, близько 3,5 тисяч картриджів, тютюн для кальяну, а також термінали, чорнові записи та комп’ютерну техніку.

Орієнтовна загальна вартість вилученого – понад 3,7 мільйона гривень.

Слідство з’ясовує походження продукції та встановлює всіх причетних до схеми. Розслідування триває за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів).

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок. Масштабне виготовлення фальсифікату відбувалося у складських приміщеннях без жодних ліцензій чи договорів на використання торговельних марок.