На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
ДТП сталася у понеділок, 29 вересня, близько 11:00 поблизу села Червоне у Ковалівській громаді на Білоцерківщині
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
На дорозі сполученням "Фастів – Біла Церква" зіткнулися легковик "ВАЗ" і маршрутний автобус "Рута".
За попередніми даними, 40-річний водій "ВАЗу" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Неповнолітній пасажир легковика та двоє пасажирів маршрутки, серед яких дівчина-підліток, потрапили до лікарні. Ще п’ятеро людей, включно з водієм "Рути", також дістали травми різного ступеня. Усі отримали медичну допомогу.
Рятувальникам довелося деблокувати постраждалого хлопця з понівеченої машини.
На місці працювали поліція, медики та служба ДСНС.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Київщині мікроавтобус врізався в металевий відбійник – він наскрізь проштрикнув машину. Загинув водій, пасажир отримав травми.