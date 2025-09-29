Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 29 вересня, близько 11:00 поблизу села Червоне у Ковалівській громаді на Білоцерківщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

На дорозі сполученням "Фастів – Біла Церква" зіткнулися легковик "ВАЗ" і маршрутний автобус "Рута".

За попередніми даними, 40-річний водій "ВАЗу" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в маршрутку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Неповнолітній пасажир легковика та двоє пасажирів маршрутки, серед яких дівчина-підліток, потрапили до лікарні. Ще п’ятеро людей, включно з водієм "Рути", також дістали травми різного ступеня. Усі отримали медичну допомогу.

Рятувальникам довелося деблокувати постраждалого хлопця з понівеченої машини.

На місці працювали поліція, медики та служба ДСНС.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

