Фото: ДСНС

У лісовому масиві Київщини після чергової ворожої атаки сапери ДСНС знайшли елементи касетних боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Фахівці провели розвідку за допомогою роботизованого пса з відеокамерою. У режимі реального часу вони виявили вибухонебезпечні предмети, що мали вигляд металевих сфер.

Небезпечні суббоєприпаси сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику.

Нагадаємо, раніше у полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. Сапери вилучили та знешкодили її бойову частину.