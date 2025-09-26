Фото: СБУ

СБУ викрила агента ФСБ у одній із провідних енергетичних компаній країни. На Київщині затримали ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки РФ по об’єктах критичної інфраструктури столичного регіону

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, агент мав передати окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, що забезпечують безперебійну роботу енергосистеми України.

Крім того, росіяни розраховували отримати від "крота" координати газотурбінних генераторів, встановлених для резервного забезпечення киян світлом у випадку пошкодження підстанцій обстрілами.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його діяльність і затримали. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

За даними слідства, агент отримував вказівки від ФСБ через свого родича – колишнього керівника однієї з заборонених в Україні прокремлівських партій. Нині цей чоловік співпрацює з ФСБ на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року йому заочно оголосили підозру у державній зраді.

Посадовцю енергокомпанії оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ​​СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових.