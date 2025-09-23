Фото: полиция

ДТП произошло 22 сентября около 20:00 на трассе Киев-Чоп в Бучанском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha YZF-R1 не придерживался скорости и дистанции и врезался в Mercedes-Benz Sprinter, который остановился в левой полосе из-за пробки. После этого мотоцикл столкнулся еще с Iveco с прицепом-платформой и грузовиком DAF с полуприцепом.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 19 сентября на трассе на Одесщине легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека.