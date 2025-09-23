В Киевской области мотоциклист погиб после столкновения с грузовиками
ДТП произошло 22 сентября около 20:00 на трассе Киев-Чоп в Бучанском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha YZF-R1 не придерживался скорости и дистанции и врезался в Mercedes-Benz Sprinter, который остановился в левой полосе из-за пробки. После этого мотоцикл столкнулся еще с Iveco с прицепом-платформой и грузовиком DAF с полуприцепом.
От полученных травм мотоциклист погиб на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 19 сентября на трассе на Одесщине легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали четыре человека.
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Певица Надя Дорофеева призналась, какой подарок от фанатов был самым удивительным
23 сентября 2025, 23:50Мультик о псе Патроне отменили: как с этим связан Трамп
23 сентября 2025, 23:30"Путешествие" в Молдову за 14 тысяч долларов: в Харькове эксправохранитель устроил бизнес на уклонистах
23 сентября 2025, 21:55На Днепропетровщине – более 40 атак в день: есть погибшая и раненые
23 сентября 2025, 21:48В Киеве расследуют порубку деревьев и строительство на прибрежной зоне
23 сентября 2025, 21:35Страны НАТО должны сбивать самолеты РФ в случае нарушения их воздушного пространства, – Трамп
23 сентября 2025, 21:22В Сумской области дрон атаковал авто: погиб мужчина, еще один ранен
23 сентября 2025, 20:49На Запорожской АЭС – десятый блэкаут с начала российской оккупации
23 сентября 2025, 20:26На Черниговщине обезвредили боевые части сбитых вражеских дронов
23 сентября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все блоги »