Фото: поліція

ДТП сталася 22 вересня близько 20:00 на трасі Київ–Чоп у Бучанському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, водій мотоцикла Yamaha YZF-R1 не дотримався швидкості та дистанції й врізався у Mercedes-Benz Sprinter, який зупинився в лівій смузі через затор. Після цього мотоцикл зіткнувся ще з Iveco з причепом-платформою та вантажівкою DAF з напівпричепом.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

