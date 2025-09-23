На Київщині мотоцикліст загинув після зіткнення з вантажівками
ДТП сталася 22 вересня близько 20:00 на трасі Київ–Чоп у Бучанському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, водій мотоцикла Yamaha YZF-R1 не дотримався швидкості та дистанції й врізався у Mercedes-Benz Sprinter, який зупинився в лівій смузі через затор. Після цього мотоцикл зіткнувся ще з Iveco з причепом-платформою та вантажівкою DAF з напівпричепом.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вдень 19 вересня на трасі на Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою. Постраждали чотири людини.
