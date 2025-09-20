Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
Вранці 20 вересня росіяни атакували Київську область безпілотниками
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Бучанському районі пошкоджена десятиповерхівка одного із житлових комплексів. Внаслідок падіння уламків загорілися 13 автомобілів. Пожежу загасили рятувальники.
В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки та одна машина.
У Бориспільському районі уламками пошкоджені 10 гаражних приміщень.
За попередніми даними, усюди обійшлося без постраждалих.
На місцях працюють поліція та рятувальники, які фіксують наслідки атаки.
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.