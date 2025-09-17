Фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Схему організував начальник однієї зі служб військової частини та долучив до неї ще двох своїх колег.

Посадовець фіктивно списував дизель нібито на транспортні потреби та генератори. "Надлишки" пального збували через підставних осіб. Для конспірації змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та використовували підроблені документи для вивезення з частини.

Документально підтверджений збут понад 27 тисяч літрів дизелю загальною вагою 22,9 тонни.

Фігурантам оголосили підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Крім того, ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів іншої військової частини Київщини. За даними слідства, щомісяця вони викрадали близько 15 тонн пального, яке зберігали у гаражі біля частини та продавали цивільним.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92) які передали на потреби сил оборони.

Нагадаємо, на Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо, а саме майже 3,7 млн грн. Фігуранту повідомили про підозру.