Фото: БЕБ

У Київській області викрили групу ділків, які налагодили підпільне виробництво кави та продавали її під виглядом продукції відомих світових брендів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, масштабне виготовлення фальсифікату відбувалося у складських приміщеннях без жодних ліцензій чи договорів на використання торговельних марок. Каву продавали оптом і вроздріб через інтернет, магазини та місцеві ринки.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили обладнання для виробництва й фасування кавової продукції, поліграфію, готовий товар, транспорт, готівку, техніку, документацію та чорнові записи.

Організатору та п’ятьом його спільникам оголосили підозру у незаконному використанні торговельних марок та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Наразі справу передали до суду.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області ліквідували підпільне виробництво сигарет і алкоголю. Під час обшуків правоохоронці вилучили десятки тисяч пачок контрафактних цигарок, близько тонни тютюну, спиртовмісні рідини та обладнання для виробництва.