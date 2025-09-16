Росіяни вдруге вдарили по об’єкту на Київщині, де працювали рятувальники
Вночі 16 вересня внаслідок атаки ворожого безпілотника виникла пожежа на території автостоянки торгівельного центру на Київщині
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час ліквідації займання росіяни повторно атакували об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі.
Пожежу загасили.
До робіт були залучені 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років.
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
Росіяни вдарили по гуртожитку у центрі Слов'янська
16 вересня 2025, 09:12На Рівненщині після ворожих атак вибухотехніки знешкодили уламки дронів
16 вересня 2025, 08:57У Києві чоловік побив товариша диском від штанги: потерпілий у тяжкому стані
16 вересня 2025, 08:54Нічний удар по Сумах: рятувальники загасили пожежу
16 вересня 2025, 08:46Росія вдарила по Запоріжжю з РСЗВ "Торнадо-С": пошкоджено десятки будинків
16 вересня 2025, 08:41На Харківщині через нічну атаку ворожого дрона виникла пожежа на агропідприємстві
16 вересня 2025, 08:34Вимагав повернути подарований телефон: на Київщині чоловік погрожував колишній дівчині гранатою
16 вересня 2025, 08:23Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 08:20На Прикарпатті врятували туриста з Житомира, який заблукав у горах
16 вересня 2025, 08:07В Україні викрили іноземців, які платили дітям по 200 євро за участь у розпусних діях
16 вересня 2025, 07:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі блоги »