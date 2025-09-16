Фото: ДСНС

Вночі 16 вересня внаслідок атаки ворожого безпілотника виникла пожежа на території автостоянки торгівельного центру на Київщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації займання росіяни повторно атакували об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі.

Пожежу загасили.

До робіт були залучені 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років.