На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом поховали першого упізнаного захисника

Фото: НВМК

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом 10 вересня відбулося перше поховання упізнаного захисника України

Про це повідомила пресслужба установи, передає RegioNews.

Головний сержант Віктор Климчук, позивний "Горець", став першим воїном, чиє ім'я вже викарбуване на тимчасовій намогильній споруді.

У майбутньому його ім’я буде нанесено на меморіальну стіну пам’яті серед інших Героїв, які загинули за Україну.

"10 вересня 2025 року Україна зробила крок, що увійшов в історію. Цього дня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося поховання захисника України", – йдеться у повідомленні пресслужби НВМК.

Як відомо, Національне військове меморіальне кладовище створено для гідного вшанування полеглих воїнів. Це місце стане центром національної пам'яті, де щодня згадуватимуть тих, хто віддав життя за свободу України.

Нагадаємо, в кінці серпня на НВМК відбулися перші поховання. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський. Того дня поховали п'ятьох невідомих солдат. А за перший тиждень із відкриття на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих солдатів.