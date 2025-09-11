Фото: Гостаможслужба

Таможенники разоблачили попытку переправки из Украины в Канаду почти 1,7 млн грн в международной посылке

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Посылку хотели переправить в Канаду. Подозрение таможенников вызвала декларация, где вместо реального содержания было указано "образец/18/1.5/17 долларов США".

Во время осмотра оказалось, что внутри были металлические миски, лекарственные препараты и коробки из-под шоколада. Именно в них и нашли спрятанные деньги – 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. По курсу НБУ на день отправления это составляет более 1,67 млн гривен.

Киевская таможня составила протокол о нарушении ст. 473 Таможенного кодекса. Деньги изъяли до решения суда.

Таможенники напоминают: согласно правилам Всемирной почтовой конвенции, в международных отправлениях запрещено пересылать монеты, банкноты и другие ценности, если это не разрешено законодательством.

