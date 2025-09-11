Фото: Держмитслужба

Митники викрили спробу переправлення з України до Канади майже 1,7 млн грн у міжнародній посилці

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Посилку хотіли переправити до Канади. Підозру митників викликала декларація, де замість реального вмісту було зазначено "зразок/18/1.5/17 доларів США".

Під час огляду виявилося, що всередині були металеві миски, лікарські препарати та коробки з-під шоколаду. Саме в них і знайшли заховані гроші – 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. За курсом НБУ на день відправлення це становить понад 1,67 млн гривень.

Київська митниця склала протокол про порушення за ст. 473 Митного кодексу. Кошти вилучили до рішення суду.

Митники нагадують: згідно з правилами Всесвітньої поштової конвенції, у міжнародних відправленнях заборонено пересилати монети, банкноти та інші цінності, якщо це не дозволено законодавством.

Нагадаємо, 46-річний львів’янин намагався вивезти з України понад 5 млн грн готівкою у валюті. Декларовану частину грошей повернули власнику, а незадекларовані кошти – вилучили до рішення суду.