Фото: поліція

На одній із вулиць у місті Біла Церква 8 вересня молодик напав на 88-річного чоловіка та його 64-річного сина. Він бив їх ногами та палицею

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відео з вказаною подією поліцейські виявили під час моніторингу мережі. Особу нападника встановили й затримали його.

Затриманий – 18-річний місцевий житель. Під час перевірки в крові хлопця виявили 2,28 проміле алкоголю.

Зазначається, що раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронців.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Нападнику загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який вчинив розбійний напад на пенсіонерку. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.