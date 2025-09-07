07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 10:24

Росіяни вночі вдарили по кінному клубу на Київщині і вбили коней

07 вересня 2025, 10:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ворог вдарив Шахедами по кінному клубу в Кожухівці Київської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Реальний Київ.

Як зазначається, декілька тварин загинуло.

Нагадаємо, уночі 7 вересня РФ запустила по Україні рекордну кількість дронів. Зокрема росіяни атакували Київ та Київську область, внаслідок чого пошкоджено багато будівель і є загиблі.

