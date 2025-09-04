Фото: Нацполиция

В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животными. Жертвой издеваться стал ежик

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, где компания молодых людей издевается над ежом. Полиция внесла сведения об этом факте в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас устанавливают все обстоятельства и возможные свидетели.

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями или владеете какой-либо информацией по данному событию, просим обращаться в Белоцерковское районное управление полиции Киевщины по телефону (093) 126 55 05 или на спецлинию 102", - напомнили в полиции.

Напомним, в Одессе 16-летний подросток выстрелил в бездомную собаку. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство.