22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
04 сентября 2025, 21:59

В Киевской области полиция ищет молодую компанию, которая издевалась над животным

04 сентября 2025, 21:59
Фото: Нацполиция
В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животными. Жертвой издеваться стал ежик

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, где компания молодых людей издевается над ежом. Полиция внесла сведения об этом факте в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас устанавливают все обстоятельства и возможные свидетели.

"Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями или владеете какой-либо информацией по данному событию, просим обращаться в Белоцерковское районное управление полиции Киевщины по телефону (093) 126 55 05 или на спецлинию 102", - напомнили в полиции.

Напомним, в Одессе 16-летний подросток выстрелил в бездомную собаку. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В ООН отреагировали на российский удар по гуманитарной миссии возле Чернигова
04 сентября 2025, 23:44
В Луганске горит важная российская нефтебаза
04 сентября 2025, 23:29
Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"
04 сентября 2025, 23:09
В общинах Харьковщины дети получают образование в подземных школах
04 сентября 2025, 22:52
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
04 сентября 2025, 22:10
В Португалии трагически погиб украинец
04 сентября 2025, 21:52
Теракт на Печерске: киевлянин получил приговор
04 сентября 2025, 21:36
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
04 сентября 2025, 21:35
Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
