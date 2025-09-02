Фото: ДБР

Правоохоронці розслідують обставини фальсифікації документів у військовій частині на Київщині, пов’язані зі смертю підлеглого

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Колишній командир військової частини на Київщині та його заступник опинилися під слідством через приховування смерті підлеглого. За даними розслідування, вони не внесли до офіційних документів інформацію про самогубство військовослужбовця і вказали, що він загинув під час виконання бойового завдання.

Унаслідок цього родині загиблого було виплачено 15 мільйонів гривень, частина з яких мала надійти безпосередньо командуванню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини фальсифікації документів та перевіряють, як саме розподілялися кошти.

Справу розслідують відповідно до чинного законодавства України.

