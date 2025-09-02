16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 16:43

На Київщині командир та заступник приховали самогубство військового, аби отримати 15 млн грн

02 вересня 2025, 16:43
Фото: ДБР
Правоохоронці розслідують обставини фальсифікації документів у військовій частині на Київщині, пов’язані зі смертю підлеглого

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Колишній командир військової частини на Київщині та його заступник опинилися під слідством через приховування смерті підлеглого. За даними розслідування, вони не внесли до офіційних документів інформацію про самогубство військовослужбовця і вказали, що він загинув під час виконання бойового завдання.

Унаслідок цього родині загиблого було виплачено 15 мільйонів гривень, частина з яких мала надійти безпосередньо командуванню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини фальсифікації документів та перевіряють, як саме розподілялися кошти.

Справу розслідують відповідно до чинного законодавства України.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі правоохоронці затримали родича посадовиці ТЦК за систематичне вимагання грошей у вдови загиблого військового. Чоловік обіцяв допомогу з держвиплатами та отримав понад 1,2 млн грн.

