фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Запорожье правохранительные органы задержали мужчину, который, по версии следствия, требовал деньги от вдовы погибшего военнослужащего под видом "помощи" в получении государственных компенсаций. Как сообщает Национальная полиция, фигурант является родственником одной из чиновниц местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мужчина убедил женщину, что сможет содействовать в оформлении гарантированных государством выплат. За свои услуги он сразу же пожелал половину от суммы. В результате потерпевшая передала ему более 1,2 миллиона гривен. Но на этом вымогательство не остановилось. Злоумышленник ежемесячно настаивал, чтобы вдова перечисляла ему еще по 75 тысяч гривен, то есть половину ежемесячной компенсации. В общей сложности за последние полгода он получил от женщины еще около 1,3 миллиона гривен.

Следователи установили, что к преступной схеме может быть причастна и жена подозреваемого – чиновница одного из районных ТЦК в Запорожье. Она могла способствовать организации сделки, пользуясь служебным положением. Пока обстоятельства ее участия устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство. За совершенное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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