Чоловіку з Київщини, який стріляв у батька і сина, загрожує довічне ув’язнення
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 53-річному чоловікові з Фастова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.
Подія сталась у Фастові. Після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв зброю і повернувся до батька та сина. Він здійснив у них кілька пострілів. 28-річний хлопець помер у лікарні, а його батько перебуває у лікарні.
Правоохоронці вилучили у підозрюваного зброю. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство двох осіб, умисному вбивстві та незаконному зберіганні зброї.
За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, в неділю, 31 серпня, на одній із вулиць у місті Фастів після словесного конфлікту сталася стрілянина.
