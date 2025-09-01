19:33  01 вересня
01 вересня 2025, 22:22

Чоловіку з Київщини, який стріляв у батька і сина, загрожує довічне ув’язнення

01 вересня 2025, 22:22
фото: Поліція Київської області
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві 53-річному чоловікові з Фастова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

Подія сталась у Фастові. Після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв зброю і повернувся до батька та сина. Він здійснив у них кілька пострілів. 28-річний хлопець помер у лікарні, а його батько перебуває у лікарні.

Правоохоронці вилучили у підозрюваного зброю. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство двох осіб, умисному вбивстві та незаконному зберіганні зброї.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в неділю, 31 серпня, на одній із вулиць у місті Фастів після словесного конфлікту сталася стрілянина.

01 вересня 2025
07 серпня 2025
