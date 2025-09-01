14:28  01 вересня
01 вересня 2025, 16:39

На Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів

01 вересня 2025, 16:39
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці викрили директорів навчальних закладів, які причетні до розтрати понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів для шкіл

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Гроші виділялися в межах державної програми з облаштування закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту. Сума збитків обрахована за двома об’єктами, де укриття не відповідали встановленим стандартам.

За даними Нацполіції, у справі підозрюють п’ятьох осіб. Серед них – керівники та працівники комерційних компаній, а також посадовець міської ради. Встановлено, що до схеми причетний директор компанії з виробництва та продажу бетону, який залучив співучасників із кількох підприємств. Представники органів місцевого самоврядування та навчальних закладів сприяли виграшу тендерів і підписували документи, знаючи про недоліки укриттів.

Тривають слідчі дії щодо підозрюваних

Під час перевірок правоохоронці зафіксували порушення Державних будівельних норм та ДСТУ. Зокрема, захисні споруди не відповідали заявленим характеристикам, контрольні випробування перед монтажем не проводилися, а висновки ґрунтувалися лише на теоретичних розрахунках. Крім того, тендерна документація містила норми ДБН, які на момент укладання договорів вже були не чинними, а для приховування порушень до документів внесли фіктивні дані.

Двом директорам навчальних закладів повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та штраф.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі безхатьки захопили модульне укриття біля супермаркету. Всередині все облаштували речами, на стінах з’явилися написи та малюнки, а укриття фактично перетворилося на їхнє житло.

Київська область розтрата бюджетні кошти школи укриття гроші
