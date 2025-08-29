Масштабне викриття на Київщині: 42 особи підозрюються в корупційних схемах

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Київської області оголосили підозру 42 людям – серед них депутати, чиновники, керівники держустанов, постачальники та підрядники. Їх підозрюють у корупційних схемах, через які держава втратила понад 468 млн грн. Ще 176 тисяч грн підозрювані отримали як хабарі

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Серед найгучніших випадків:

Керівник ДСП "ЧАЕС" незаконно нараховував собі та співробітникам премії на суму майже 5,2 млн грн.

Чиновники Броварської міськради та директор приватної фірми підробили звіти з оцінки землі під час її продажу – втрати держави становлять 1,5 млн грн.

Директор державного наукового інституту НААН незаконно відчужував службову квартиру – збитки перевищують 1 млн грн.

Медичний персонал Обухівської лікарні зазначав у звітах фіктивні послуги НСЗУ, що завдало державі понад 6,2 млн грн збитків.

Посадовці Гостомельської селищної ВА погодили компенсацію за житло, що не підпадало під програму, – понад 7,8 млн грн збитків.

Окрім того, серед підозрюваних – учасники схем у сфері медицини, освіти, житлово-комунального господарства, охорони природи та земельних питань. Їм інкримінують шахрайство, підробку документів і розкрадання землі та бюджетних коштів на понад 100 мільйонів гривень.

Прокуратура уже подала клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, на Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів. Правоохоронці висунули підозри 19 особам. Серед підозрюваних – директор філії однієї з наукових установ, державний реєстратор Міністерства юстиції, службові особи лісового господарства.