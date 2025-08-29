09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 11:39

Масштабне викриття на Київщині: 42 особи підозрюються в корупційних схемах

29 серпня 2025, 11:39
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генпрокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Київської області оголосили підозру 42 людям – серед них депутати, чиновники, керівники держустанов, постачальники та підрядники. Їх підозрюють у корупційних схемах, через які держава втратила понад 468 млн грн. Ще 176 тисяч грн підозрювані отримали як хабарі

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Серед найгучніших випадків:

  • Керівник ДСП "ЧАЕС" незаконно нараховував собі та співробітникам премії на суму майже 5,2 млн грн.
  • Чиновники Броварської міськради та директор приватної фірми підробили звіти з оцінки землі під час її продажу – втрати держави становлять 1,5 млн грн.
  • Директор державного наукового інституту НААН незаконно відчужував службову квартиру – збитки перевищують 1 млн грн.
  • Медичний персонал Обухівської лікарні зазначав у звітах фіктивні послуги НСЗУ, що завдало державі понад 6,2 млн грн збитків.
  • Посадовці Гостомельської селищної ВА погодили компенсацію за житло, що не підпадало під програму, – понад 7,8 млн грн збитків.

Окрім того, серед підозрюваних – учасники схем у сфері медицини, освіти, житлово-комунального господарства, охорони природи та земельних питань. Їм інкримінують шахрайство, підробку документів і розкрадання землі та бюджетних коштів на понад 100 мільйонів гривень.

Прокуратура уже подала клопотання про запобіжні заходи та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, на Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів. Правоохоронці висунули підозри 19 особам. Серед підозрюваних – директор філії однієї з наукових установ, державний реєстратор Міністерства юстиції, службові особи лісового господарства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора хабар чиновники розслідування корупція Київська область корупційна схема розкрадання коштів
Незаконна вирубка лісу на Волині: організатор скоїв самогубство, справу передано до суду
29 серпня 2025, 07:43
На Волині ексначальника ОДА судять за хабарництво
28 серпня 2025, 21:47
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
29 серпня 2025, 12:50
На Житомирщині затримали чоловіка за умисне травмування поліцейського у липні
29 серпня 2025, 12:32
Поліція затримала учасників мітингу під час відкриття військового кладовища в Мархалівці
29 серпня 2025, 12:16
Президент Зеленський взяв участь у церемонії відкриття меморіального кладовища на Київщині
29 серпня 2025, 11:45
Росія атакувала Україну 68 ударними БпЛА: скільки збила ППО
29 серпня 2025, 11:43
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд грн, - дані Держстату
29 серпня 2025, 11:30
Бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму
29 серпня 2025, 11:14
Коли варто міняти літню гуму на зимову?
29 серпня 2025, 10:53
OpenAI передає дані користувачів правоохоронцям у разі "підозрілих слів" у чатах
29 серпня 2025, 10:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »