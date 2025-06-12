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12 июня 2025, 11:04

В Кривом Роге произошел скандал из-за могилы для погибшего воина

12 июня 2025, 11:04
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Инцидент произошел во время захоронения погибшего военнослужащего Дмитрия Тимофеева

Об этом сообщает "На часі", передает RegioNews.

В Кривом Роге во время церемонии прощания с павшим бойцом Дмитрием Тимофеевым произошел досадный инцидент. 11 июня родственники и побратимы приехали на кладбище в Сектор почетных захоронений, однако могила для защитника оказалась неподготовленной.

Присутствовавшие вынуждены были более часа ждать под открытым небом, пока прибыл трактор и приступил к копанию. Впоследствии яму доделывали вручную.

Причиной задержки называют путаницу в организации погребения. В коммунальном предприятии "Ритуал сервис плюс" якобы заявили, что похороны были запланированы на следующий день. В то же время, побратимы уверяют, что все документы и заявки были переданы райисполкому вовремя. Военная часть, по их словам, также придерживалась всех сроков. К тому же ритуальщики не обеспечили обещанную палатку для церемонии, так что прощание произошло под открытым небом, под палящим солнцем.

22-летний Дмитрий Тимофеев служил старшим сапером в военной части 3027 Национальной гвардии До полномасштабного вторжения он работал слесарем на Северном ГОК. После срочной службы решил заключить контракт. Дмитрий участвовал в боях за Киевскую, Луганскую, Донецкую и Харьковскую области. С августа 2024 года считался пропавшим без вести, пока не поступило подтверждение его гибели вблизи села Песчаное на Купянском направлении.

За проявленное мужество защитника посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Президента Украины "За оборону Украины" и двумя медалями - "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и "За стойкость и несокрушимость". В родном городе Дмитрия ждали родители, две бабушки и невеста.

Ранее сообщалось, в Житомирской области вандал украл флаг с могилы военного.

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могила кладбище Кривой Рог Украина прощание церемония прощания
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