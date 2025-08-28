10:26  28 серпня
28 серпня 2025, 11:57

На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір

28 серпня 2025, 11:57
Фото: Національна поліція України
На Київщині поліція повідомила про підозру чоловікові, під час конфлікту якого загинула його 79-річна мати

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Маловільшанській громаді на Київщині поліція повідомила про підозру 45-річному чоловікові, який під час сварки завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. Жінка померла на місці події. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

За інформацією правоохоронців, конфлікт між сином і 79-річною матір’ю виник у домашніх умовах через фізичний стан жінки. Через проблеми зі здоров’ям вона лежала на підлозі та просила допомоги, щоб підвестися, але під час сварки чоловік наніс їй численні удари кулаками в область грудної клітини.

На місце події виїхали спеціалісти-криміналісти, які зафіксували всі обставини трагедії та зібрали необхідні докази. Після цього слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють додаткові обставини справи та встановлюють деталі конфлікту для повного відтворення подій.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині чоловік отримав вирок за смертельне побиття брата, його справу розглядали з урахуванням попередніх кримінальних правопорушень. До цього він неодноразово притягувався до відповідальності за злочини проти життя та здоров'я людей і крадіжки.

