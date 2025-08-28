Фото: Національна поліція України

На Київщині поліція повідомила про підозру чоловікові, під час конфлікту якого загинула його 79-річна мати

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Маловільшанській громаді на Київщині поліція повідомила про підозру 45-річному чоловікові, який під час сварки завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. Жінка померла на місці події. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

За інформацією правоохоронців, конфлікт між сином і 79-річною матір’ю виник у домашніх умовах через фізичний стан жінки. Через проблеми зі здоров’ям вона лежала на підлозі та просила допомоги, щоб підвестися, але під час сварки чоловік наніс їй численні удари кулаками в область грудної клітини.

На місце події виїхали спеціалісти-криміналісти, які зафіксували всі обставини трагедії та зібрали необхідні докази. Після цього слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють додаткові обставини справи та встановлюють деталі конфлікту для повного відтворення подій.

