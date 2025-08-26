Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Білоцерківському районі мешканець під час розбирання старого будинку натрапив на мисливську гладкоствольну рушницю. Чоловік одразу вирішив повідомити про це правоохоронців та задекларувати зброю.

Поліцейські офіцери Таращанської громади супроводили його до дозвільної служби у місті Біла Церква. Там чоловік офіційно оформив знахідку відповідно до встановленої процедури.

У поліції нагадали, що у разі виявлення зброї або боєприпасів необхідно звертатися до підрозділів Національної поліції України для їх декларування. Це дозволяє уникнути відповідальності за зберігання зброї без дозволу. При потребі можна звертатися на спецлінію "102".

