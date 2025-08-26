18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 17:53

Несподівана знахідка у Білій Церкві: під час демонтажу будинку чоловік виявив зброю

26 серпня 2025, 17:53
Фото: Національна поліція України
Мешканець Білоцерківщини під час демонтажу старого будинку знайшов мисливську рушницю

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Білоцерківському районі мешканець під час розбирання старого будинку натрапив на мисливську гладкоствольну рушницю. Чоловік одразу вирішив повідомити про це правоохоронців та задекларувати зброю.

Поліцейські офіцери Таращанської громади супроводили його до дозвільної служби у місті Біла Церква. Там чоловік офіційно оформив знахідку відповідно до встановленої процедури.

У поліції нагадали, що у разі виявлення зброї або боєприпасів необхідно звертатися до підрозділів Національної поліції України для їх декларування. Це дозволяє уникнути відповідальності за зберігання зброї без дозволу. При потребі можна звертатися на спецлінію "102".

Нагадаємо, Україна отримала ракету "Фламінго", здатну вражати цілі у європейській частині РФ та на заході Сибіру. За оцінками експертів, це нове озброєння може значно вплинути на стратегічний баланс у регіоні.

На Тернопільщині у 63-річного чоловіка вилучили пістолет
26 серпня 2025, 16:35
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
26 серпня 2025, 12:56
Зіткнення автівок під Броварами на Київщині: є загибла та постраждалий
26 серпня 2025, 10:55
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У США вбили 23-річну українку
26 серпня 2025, 18:48
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 18:40
На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм - поліцейським Ігорем Мартинюком
26 серпня 2025, 18:05
Смертельна ДТП на Київщині: жінка влеетіла в мікроавтобус
26 серпня 2025, 17:54
В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 млн грн
26 серпня 2025, 17:45
Шахрайська схема з "ліками для тяжко хворих родичів": жителів Житомирщини закликають бути обережними
26 серпня 2025, 17:35
У Верховній Раді запропонували дозволити виїзд чоловікам призовного віку: внесено законопроєкт
26 серпня 2025, 17:19
На Запоріжжі окупанти переміщують підрозділи на окуповані території
26 серпня 2025, 16:57
За підтримки міжнародних партнерів: на Харківщині ветеранів навчатимуть долати стрес за допомогою VR-технологій
26 серпня 2025, 16:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
