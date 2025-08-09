Смертельна ДТП на Київщині: загинула дитина, постраждала жінка
Трагічна аварія сталася 9 серпня поблизу села Насташка Таращанської громади. У дорожньо-транспортній пригоді загинула дитина, а також постраждала жінка
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews
Унаслідок зіткнення легкового автомобіля постраждали двоє людей — жінка та дитина.
Рятувальники деблокували постраждалих із понівеченої машини та передали їх медикам.
На жаль, хлопчик 2013 року народження помер від отриманих травм. Жінку госпіталізували.
Нагадаємо, у Житомирі засудили винуватця смертельної ДТП, у якій загинув 16-річний хлопець. Суд призначив 12 років тюрми 30-річному водію. А також зобов’язав засудженого виплатити 1,2 млн грн моральної шкоди батькам загиблого.
