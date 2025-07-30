В Запорожье дети обнаружили на пляже тело человека

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Очередная трагедия на воде произошла 27 июля в одном из районов Запорожья. В реке Днепр утонул мужчина

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, около 15:00 дети увидели за ограничительным буем человека, который постепенно погружался под воду. Водолазы обнаружили тело мужчины на глубине около двух метров.

"Погибшего передали правоохранительным органам для проведения судмедэкспертизы", - говорится в сообщении.