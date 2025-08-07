Фото: ДСНС Київщини

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.

Троє чоловіків вирішили скупатися в обвідному каналі, ігноруючи основні правила безпеки. За попередніми даними, двоє з них стрибнули у воду, але почали тонути. Очевидцем події став інший чоловік, який відпочивав неподалік. Він кинувся на допомогу, однак ледь не загинув сам через сильну течію.

Місце трагедії на обвідному каналі

Коли рятувальники прибули на місце, двоє потерпілих - чоловіки 1983 та 2006 років народження - уже перебували на березі у вкрай тяжкому стані. Їм одразу надали необхідну медичну допомогу. Тіло третього - 17-річного хлопця 2007 року народження - водолази знайшли за кілька десятків метрів від місця трагедії. Ознак життя у підлітка не було.

Обставини події з'ясовують фахівці. Попередньо встановлено, що місце, де відпочивали молоді люди, не було офіційно облаштоване для купання.

