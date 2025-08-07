На Київщині потонув підліток, ще двоє постраждали: подробиці трагедії на воді
Трагічно завершився відпочинок на воді поблизу села Лебедівка
Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.
Троє чоловіків вирішили скупатися в обвідному каналі, ігноруючи основні правила безпеки. За попередніми даними, двоє з них стрибнули у воду, але почали тонути. Очевидцем події став інший чоловік, який відпочивав неподалік. Він кинувся на допомогу, однак ледь не загинув сам через сильну течію.
Коли рятувальники прибули на місце, двоє потерпілих - чоловіки 1983 та 2006 років народження - уже перебували на березі у вкрай тяжкому стані. Їм одразу надали необхідну медичну допомогу. Тіло третього - 17-річного хлопця 2007 року народження - водолази знайшли за кілька десятків метрів від місця трагедії. Ознак життя у підлітка не було.
Обставини події з'ясовують фахівці. Попередньо встановлено, що місце, де відпочивали молоді люди, не було офіційно облаштоване для купання.
