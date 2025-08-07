12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 16:06

На Київщині потонув підліток, ще двоє постраждали: подробиці трагедії на воді

07 серпня 2025, 16:06
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

Трагічно завершився відпочинок на воді поблизу села Лебедівка

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.

Троє чоловіків вирішили скупатися в обвідному каналі, ігноруючи основні правила безпеки. За попередніми даними, двоє з них стрибнули у воду, але почали тонути. Очевидцем події став інший чоловік, який відпочивав неподалік. Він кинувся на допомогу, однак ледь не загинув сам через сильну течію.

Місце трагедії на обвідному каналі

Коли рятувальники прибули на місце, двоє потерпілих - чоловіки 1983 та 2006 років народження - уже перебували на березі у вкрай тяжкому стані. Їм одразу надали необхідну медичну допомогу. Тіло третього - 17-річного хлопця 2007 року народження - водолази знайшли за кілька десятків метрів від місця трагедії. Ознак життя у підлітка не було.

Обставини події з'ясовують фахівці. Попередньо встановлено, що місце, де відпочивали молоді люди, не було офіційно облаштоване для купання.

Раніше повідомлялося, в одному з районів Запоріжжя під час відпочинку на пляжі діти виявили тіло людини. Спочатку вона поступово занурювалась під воду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область трагедія утоплення рятувальники ДСНС вода безпека
На Закарпатті всю ніч шукали 17-річного хлопця, який заблукав у горах
07 серпня 2025, 12:59
На Вінниччині горіла лікарня: масштабну пожежу ліквідували
07 серпня 2025, 12:31
На Харківщині створюють нові пожежні підрозділи й набирають рятувальників
07 серпня 2025, 11:55
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність
07 серпня 2025, 18:01
На Закарпатті затримали групу, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом
07 серпня 2025, 17:35
На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка
07 серпня 2025, 17:29
На Харківщині обговорили нові механізми підтримки бізнесу в умовах війни
07 серпня 2025, 17:03
Експосадовиця Одеської міської ради приховала в деклараціях понад 9 млн грн
07 серпня 2025, 16:56
На Вінниччині посадовця підозрюють у приховуванні в декларації майна на 3,8 млн грн
07 серпня 2025, 16:45
Понад 19 тисяч гривень від міжнародних партнерів отримають родини з Харківщини на купівлю твердого палива на прийдешню зиму
07 серпня 2025, 16:38
У Києві за розбещення 13-річної дівчини чоловік отримав 15 років тюрми
07 серпня 2025, 16:32
На Одещині жінка вбила чоловіка, а замість в’язниці хоче піти на фронт
07 серпня 2025, 16:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »