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30 июля 2025, 18:05

В Черкасской области задержан 32-летний наркодилер во время передачи наркотиков

30 июля 2025, 18:05
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фото: полиция Черкасской области
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В Каневе полиция сообщила о подозрении 32-летнему мужчине, разоблаченному в сбыте психотропных веществ

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Оперативники и следователи отдела полиции №1 Черкасского райуправления задержали злоумышленника сразу после передачи наркотиков – препарата "PVP" – и получения за это денег. Задержание произошло в рамках уголовного производства и в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Наркодилер задержан с поличным

По результатам расследования действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Процессуальное руководство по делу осуществляет Каневский отдел Смелянской окружной прокуратуры, официально сообщивший подозреваемому о подозрении.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Расследование продолжается, полиция проверяет возможные связи задержанного и его роль в более широкой преступной сети.

Напомним, потребовали $60 млн: украинские киберполицейские помогли ликвидировать международную хакерскую группу. Участники сети создавали вредоносное программное обеспечение, шифровавшее данные на компьютерах жертв.

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