До 10 лет за решеткой: в Тернопольской области будут судить торговцев оружием

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Полицейские Тернопольщины завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении группы лиц, организовавших незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, и направили обвинительный акт в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что организатором нелегального бизнеса – 62-летний житель Одессы. В противоправную деятельность он привлек еще трех человек, двое из которых – жители Тернопольщины.

Мужчины наладили канал сбыта оружия на территории области. Полицейские задокументировали несколько фактов продажи переработанных пистолетов, переоборудованных в огнестрельное оружие.

За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Тернопольщины объявили подозрение местному жителю, продавшему более 1000 патронов к автомату Калашникова. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.