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У Київській області правоохоронці викрили місцевих жителів, які продавали заборонені речовини. Тепер їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох людей, які організували наркобізнес. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що зловмисників уже затримали. Також їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Відомо, що троє "бізнесменів" купували, зберігали, а також продавали наркотичні та психотропні речовини.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру (ч. ч. 2, 3 ст. 307 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали 32-річного чоловіка. Його викрили в момент, коли він передавав психотропні речовини та отримував за це гроші.