В Одесской области будут судить 60-летнего основателя финансовой пирамиды, который присвоил более 12 млн грн

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник выдавал себя за владельца компании, которая якобы специализировалась на инвестировании в криптовалюту и приносила сверхприбыли.

"Он убеждал людей в выгодности инвестирования денег в свою фирму, которой действительно не имел, а саму сферу деятельности активно популяризировал в социальных сетях и на публичных встречах с одесситами", - говорится в сообщении.

Для сохранения доверия людей он время от времени платил им малые суммы.

В общей сложности правоохранители задокументировали присвоение фигурантом 12,2 млн гривен, которые он получил в качестве инвестиций от 81-го пострадавшего вкладчика. В настоящее время нанесенный ущерб он не возместил.

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2025 года полиция Одесской области задержала организаторов финансовой пирамиды "VinEco" и "Vinex Тrade". На доверчивых людях они зарабатывали сотни тысяч долларов.