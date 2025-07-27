Фото: полиция Киевской области

В Барышевской общине Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении разбойного нападения на молодую женщину

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Коржи, недалеко от железнодорожной станции. Как сообщила 25-летняя жительница Киева, к ней сзади подошел неизвестный, ударил электрошокером по шее, после чего она упала. Злоумышленник пытался силой оттащить ее в сторону лесополосы, чтобы завладеть личными вещами. Впрочем, женщине удалось вырваться и убежать.

Полиция оперативно отреагировала на обращение потерпевшей. Сотрудники Барышевского отдела полиции провели следственные действия на месте происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и установили маршрут движения нападавшего. Благодаря этим усилиям подозреваемого удалось быстро идентифицировать и задержать. Им оказался 32-летний уроженец Винницкой области, который уже имел судимости за подобные преступления.

Под процессуальным руководством Барышевского отдела Броварской окружной прокуратуры мужчине объявлено о подозрении в совершении разбоя в условиях военного положения. Речь идет о ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Суд избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания.