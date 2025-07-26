Фото: Нацполиция

В Харькове произошло жестокое убийство посреди улицы. Все началось со скандала из-за курения

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июля на улице Силикатной в Харькове. Муж неожиданно подошел к двум женщинам. Он вырвал у них из рук сигареты, потому что ему якобы не нравилось, когда люди курят.

Во время ссоры к ним подошел другой мужчина. Он попытался успокоить неадеквата и спрашивал, почему тот вмешивается в жизнь незнакомых людей. Злоумышленник достал нож и нанес человеку множественные удары. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

"После нападения злоумышленник скрылся, но правоохранители оперативно его задержали. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина во время ссоры убил товарища лопатой. После этого он скрылся и пытался скрыться, но его нашли в лесополосе и задержали.