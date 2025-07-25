Жестокое нападение в Киеве: двое молодых людей избили мужчину за замечания

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В Святошинском районе Киева двое молодых людей жестоко избили местного жителя за замечания по поводу громкого поведения. Злоумышленники распивали алкогольные напитки на спортивной площадке

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что после замечания нарушители набросились на 34-летнего потерпевшего и начали его избивать, пока он не потерял сознание, после чего скрылись.

Врачи госпитализировали мужчину в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

За совершенное преступление стражи порядка задержали двух 24-летних киевлян, они находятся под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.



Напомним, в городе Белая Церковь на Киевщине двое мужчин избили прохожего, который сделал им замечание за распитие алкоголя в общественном месте.