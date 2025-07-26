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В Днепропетровской области задержали мужчину, который бросил гранату в такси. Ему объявили о подозрении

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Никополе. На одной из улиц 48-летний мужчина поссорился с водителем такси. Все началось со словесной перепалки. После этого он вышел из автомобиля, однако вернулся и бросил боевую гранату в сторону авто. В этот момент водитель находился в машине.

К счастью, водитель не пострадал. Однако автомобиль был поврежден. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Напомним, ранее в Одесской области 55-летний водитель поссорился с незнакомыми мужчинами, которые ремонтировали авто на обочине. Причиной конфликта стало то, что ему не понравилось, где они припарковались. Во время ссоры водитель достал из-под водительского сиденья учебно-тренировочную гранату , вытащил из нее чеку, бросил в сторону людей.