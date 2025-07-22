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На Киевщине правоохранители разоблачили подпольную нефтебазу, где изготавливали некачественное топливо и реализовывали его через подконтрольные АЗС

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие установило, что группа лиц организовала полный цикл незаконного производства - от смешивания составляющих до транспортировки и продажи на заправках. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры их деятельность удалось остановить.

Во время обысков, которые провели на нефтебазе, автозаправках и в транспорте, изъято 29 резервуаров для горючего, оборудование для распределения и перекачки горючего, грузовики с автоцистернами, документы, мобильные телефоны и черновую бухгалтерию. Также правоохранители обнаружили наличность на более 18 миллионов гривен. Общая стоимость изъятых горюче-смазочных материалов превышает 8 миллионов гривен.

Дело расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление и сбыт подакцизной продукции. К работе над раскрытием схемы были привлечены детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований Нацполиции.

Ранее сообщалось, в Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную нефтебазу и сеть АЗС.