Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Хмельницком районе 22-летнего мужчину приговорили к более чем семи годам заключения за смертельное избиение знакомого

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным Хмельницкой окружной прокуратуры, инцидент произошел в марте 2024 года в одном из населенных пунктов Лесогринивецкой громады. Мужчины жили под одной крышей и ранее неоднократно конфликтовали.

Во время очередной ссоры, которая произошла на фоне употребления алкоголя, обвиняемый несколько раз ударил соседа кулаками. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался на следующий день. Суд признал злоумышленника виновным по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Согласно приговору, мужчине назначено наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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