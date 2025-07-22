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На Київщині правоохоронці викрили підпільну нафтобазу, де виготовляли неякісне пальне та реалізовували його через підконтрольні АЗС

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство встановило, що група осіб організувала повний цикл незаконного виробництва - від змішування складників до транспортування і продажу на заправках. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури їхню діяльність вдалося зупинити.

Під час обшуків, які провели на нафтобазі, автозаправках і в транспорті, вилучено 29 резервуарів для пального, обладнання для розподілу та перекачування пального, вантажівки з автоцистернами, документи, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію. Також правоохоронці виявили готівку на понад 18 мільйонів гривень. Загальна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів перевищує 8 мільйонів гривень.

Справу розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення і збут підакцизної продукції. До роботи над розкриттям схеми були залучені детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Раніше повідомлялося, на Київщині правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу АЗС.