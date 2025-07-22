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Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, причастным к масштабному незаконному производству поддельной парфюмерии и косметики, действовавшему одновременно в трех областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Злоумышленники работали в Харьковской, Киевской и Полтавской областях.

Фигуранты продавали поддельную продукцию через интернет и розничные магазины, а доставку осуществляли почтовыми службами по всей Украине.

В ходе обысков, проведенных в местах изготовления, хранения фальсификата и проживания подозреваемых, изъяли более 3 тысяч единиц поддельных товаров — парфюмерии, косметики, сырье сомнительного качества, пластиковую тару и флаконы.

Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция является подделкой с некачественными ингредиентами, а маркировка и упаковка не соответствуют стандартам известных брендов.

Трем фигурантам поставлено в известность о подозрении по статье 229 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этой незаконной деятельности.

Напомним, в феврале правоохранители разоблачили группу дельцов, наладивших на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок.

Ранее полиция завершила расследование по группе дельцов, организовавших в Одессе подпольные цеха и магазин, где шили и продавали одежду под брендами известных мировых компаний.