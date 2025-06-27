В Винницкой области пассажир устроил стрельбу в поезде

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 26 июня, в электротяге сообщением "Казатин-Киев" произошел конфликт между пассажирами, закончившийся стрельбой и вызовом правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что между мужчиной и компанией юношей возник конфликт. Во время спора взрослый произвел выстрелы вверх и пол. К счастью, никто не пострадал.

"Участники инцидента доставлены в подразделение полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.