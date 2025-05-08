В Киевской области мужчина расстрелял людей
В Киевской области произошла стрельба. Известно, что есть погибшие
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
8 мая около 15:22 полицейские получили уведомление, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан. Известно, что мужчина устроил стрельбу, и погибли несколько человек.
"В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы", - сообщили в полиции.
Также в ТСНС сообщили, что сейчас проводится спецоперация по задержанию злоумышленника. Журналисты опубликовали видео, на котором можно увидеть авто "скорой помощи".
Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба. Известно, что двое мужчин поругались на парковке. В результате один из них произвел выстрел. К счастью, никто не пострадал.
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