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26 июня 2025, 08:26

Харьковчанин на блокпосте устроил "разборки" с полицией

26 июня 2025, 08:26
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На днях на одном из блокпостов Харьковщины водитель отказался предъявить документы и вел себя агрессивно. Во время конфликта мужчина намеренно совершил наезд на полицейского

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранитель получил телесные повреждения.

Нарушителем оказался 32-летний житель Харькова. Мужчину разыскивает районный центр комплектования и социальной поддержки.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 22 июня на Черниговщине легковой автомобиль наехал на бойца НГУ, который нес службу на блокпосту. Военнослужащего госпитализировали в больницу.

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