Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Софиевской Борщаговке. Выяснилось, что месяц назад военный продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако со временем между ними произошел конфликт: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу. После этого злоумышленник пошел домой и закрылся.

Правоохранители задержали 63-летнего мужчину. Открыто уголовное производство.

Напомним, около 15 часов полиции сообщили о стрельбе в Софиевской Борщаговке. Правоохранители проводили спецоперацию, чтобы задержать стрелявшего мужчину.