На Киевщине в лесу обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"

фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

Житель Киевщины в лесной местности вблизи населенного пункта наткнулся на смертоносные обломки ударного беспилотника. Саперы обезвредили их

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Специалисты установили, что обнаруженные предметы ― это обломки вражеского БпЛА типа "Герань-2", причем его боевая часть представляла прямую угрозу", ― говорится в сообщении.

Еще одну опасную находку саперы обнаружили на берегу реки в другом районе Киевской области. Там пиротехники изъяли три артиллерийских снаряда калибра 30 мм. Все боеприпасы осторожно изъяли и доставили на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.