14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
03:55  20 июня
Вывез тело в коробке и спрятал: в Одессе задержали мужчину, который убил 7-летнего ребенка соседей
19:20  19 июня
В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 06:40

На Киевщине в лесу обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"

20 июня 2025, 06:40
Читайте також українською мовою
фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Житель Киевщины в лесной местности вблизи населенного пункта наткнулся на смертоносные обломки ударного беспилотника. Саперы обезвредили их

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Специалисты установили, что обнаруженные предметы ― это обломки вражеского БпЛА типа "Герань-2", причем его боевая часть представляла прямую угрозу", ― говорится в сообщении.

Еще одну опасную находку саперы обнаружили на берегу реки в другом районе Киевской области. Там пиротехники изъяли три артиллерийских снаряда калибра 30 мм. Все боеприпасы осторожно изъяли и доставили на специальную площадку для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область саперы Герань-2 взрывоопасные предметы обломки беспилотника
На Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки
18 июня 2025, 07:10
Житель Киевщины нашел в своем огороде артиллерийский снаряд
17 июня 2025, 14:30
Во дворе львовянина нашли более сотни взрывоопасных предметов
16 июня 2025, 08:25
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Обстрел Харькова беспилотниками: горели жилые многоэтажки, пострадали 4 человека
20 июня 2025, 07:50
На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд
20 июня 2025, 07:15
Массированная атака дронов на Одессу: в домах возникли масштабные пожары, пострадали 13 человек
20 июня 2025, 07:00
Украинские бойцы потопили лодку и поразили укрытия россиян на Курщине
20 июня 2025, 06:10
За неделю в Харькове родилось почти 60 младенцев
20 июня 2025, 05:40
Украинский художник создал арты для фильма певца The Weeknd
20 июня 2025, 05:20
В Кременчугском водохранилище обнаружили тело человека
20 июня 2025, 05:05
Во Львовской области провели пересадку органов детям, которым спас жизнь 16-летний подросток
20 июня 2025, 04:50
Группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой
20 июня 2025, 04:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »