Во дворе львовянина нашли более сотни взрывоопасных предметов

фото: ГСЧС Львовщины

Во Львове саперы ГСЧС изъяли 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что находку обнаружил хозяин дома, который немедленно сообщил об этом на линию 101.

Специалисты саперной службы успешно изъяли боеприпасы, которые могли представлять серьезную опасность.

В ГСЧС отмечают, что даже боеприпасы времен прошлых войн остаются опасными. Поэтому при обнаружении подозрительного предмета:

Не подходите!

Не трогайте!

Звоните 101!

Напомним, недавно на Кировоградщине уничтожили 6 фугасных мин Второй мировой войны.