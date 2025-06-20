На Київщині в лісі виявили смертоносні уламки російського дрона "Герань-2"
Житель Київщини у лісовій місцевості поблизу населеного пункту натрапив на смертоносні уламки ударного безпілотника. Сапери знешкодили їх
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
"Фахівці встановили, що виявлені предмети ― це уламки ворожого БпЛА типу "Герань-2", причому його бойова частина становила пряму загрозу", ― йдеться в повідомленні.
Ще одну небезпечну знахідку сапери виявили на березі річки в іншому районі Київщини. Там піротехніки вилучили три артилерійські снаряди калібру 30 мм. Усі боєприпаси обережно вилучили та доставили на спеціальний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101.
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