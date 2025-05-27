На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
После очередной комбинированной атаки РФ в одном из населенных пунктов Киевской области упала боевая часть вражеской крылатой ракеты Х-101. Специалисты обезвредили смертоносный боеприпас
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Местные жители обнаружили опасную находку во дворе частного домовладения.
"Пиротехники безопасно транспортировали боеприпас на специальную площадку, где его уничтожат путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине мая в Киевской области саперы уже изымали из поля боевую часть крылатой ракеты Х-101, которую выпустила РФ.
В ГСЧС показали последствия российской атаки на ХмельнитчинуВсе новости »
26 мая 2025, 11:52В Киевской области из-за ночных обстрелов повреждены жилые дома и авто
26 мая 2025, 11:40Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила 9 российских крылатых ракет и почти 300 дронов
26 мая 2025, 11:15
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Киевской области будут судить дельца, который продавал поддельные гривны и доллары
27 мая 2025, 04:33Ушел из жизни украинский депутат, который был в трех созывах ВР
27 мая 2025, 04:10Украинские дронщики уничтожили наблюдательные пункты и артиллерию оккупантов под Волчанском
27 мая 2025, 03:50Поймали "на горячем": киевлянка предлагала военнообязанному "решить вопрос" с розыском
27 мая 2025, 03:30Смертельная авария под Киевом: внедорожник насмерть сбил пешехода
27 мая 2025, 03:15Во Львове женщина придумала болезнь ребенка и получила 300 тысяч гривен соцвыплат
27 мая 2025, 02:4113 тысяч долларов за маршрут: во Львовской области задержали организатора незаконных путешествий для уклонистов
27 мая 2025, 02:20В Ровенской области в результате взрыва погиб мужчина
27 мая 2025, 02:10В Киеве директора частного детсада, где ребенок упал с лестницы, разоблачили на подделке документов
27 мая 2025, 01:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все блоги »